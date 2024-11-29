Спецбатальйон поліції отримав бронемашини "Козак-5". Чи є вони в ЗСУ (відео, фото)

В базовій версії "Козак-5" зброї не має, однак може бути обладнаний кулеметною туреллю або баштою з БРДМ-2

До Сил оборони України долучився стрілецький батальйон поліції спецпризначення "Донеччина". Серед іншого озброєння та техніки вони отримали бронемашини "Козак-5"

Як зазначили в управлінні Нацполіції Донецької області, поліцейські приєднались до військових і боронять країну на найгарячішому напрямку фронту. Задля безпеки на техніку нанесли особливий камуфляж та обладнали засобами РЕБ.

Здача такого бронеавто — перевозити людей, прикривати бронею під час перестрілок та використовуватися під час штурму будинків. Має модифікації як медавто, для розвідки тощо. Окремо для ДСНС була розроблена версія для транспортування нерозірваних мін. В 2018 ДСНС отримали 8 таких.

Характеристики "Козак-5"

Шасі автомобіля Ford F-550 4×4 з посиленою віссю, гальмами та елементами підвіски

Вага — 10 тонн

Кількість місць — 8

Бронезахист — STANAG 4569 level 2.

Як розповів АрміяInform дослідник військової техніки та озброєння Андрій Харук, ця машина ще на рівні прототипу у 2016 році позиціонувалась не як військова, а як поліцейська. Базовий варіант зброї не має, але можна встановити кулеметну турель.

Башта БПУ-1 на "Козак-5"

В 2017 році таку машину передавали Нацгвардії, але загалом в той час у військових вона ажіотажу не викликала. Після початку повномасштабного вторгнення "Козак-5" помічали в ЗСУ- ймовірно це були недопередані бронеавто із замовлення Саудівської Аравії. В квітні 2024 року у 225-му окремому штурмовому батальйоні отримали 25 "Козак-5".

Раніше "Телеграф" розповідав про бойовий модуль "Хижак". Спеціальний кулемет проти дронів можна встановлювати на бронемашини або роботизовані платформи.