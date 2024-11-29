Спецбатальон полиции получил бронемашину "Козак-5". Есть ли они в ЗСУ (видео, фото)

В базовой версии "Козак-5" оружия нет, однако может быть оборудован пулеметной турелью или башней из БРДМ-2

К силам обороны Украины присоединился стрелковый батальон полиции спецназначения "Донетчина". Среди прочего вооружения и техники они получили бронемашину "Козак-5"

Как отметили в управлении Нацполиции Донецкой области, полицейские присоединились к военным и защищают страну на самом горячем направлении фронта. Для безопасности на технику нанесли особый камуфляж и оборудовали средствами РЭБ.

Задача такого бронеавто — перевозить людей, прикрывать броней при перестрелках и использоваться при штурме домов. Имеет модификации как медавто, для разведки и т.д. Отдельно для ГСЧС была разработана версия для транспортировки неразорванных мин. В 2018 ГСЧС получили 8 таких.

Характеристики "Козак-5"

Шасси автомобиля Ford F-550 4×4 с усиленной осью, тормозами и элементами подвески

Вес — 10 тонн

Количество мест — 8

Бронезащита — STANAG 4569 level 2.

Как рассказал АрмияInform исследователь военной техники и вооружения Андрей Харук, эта машина еще на уровне прототипа в 2016 году позиционировалась не как военная, а полицейская. Базовый вариант оружия не имеет, но можно установить пулеметную турель.

Башня БПУ-1 на "Козак-5"

В 2017 году такую машину передавали Нацгвардии, но в то время у военных она ажиотажа не вызвала. После начала полномасштабного вторжения "Козак-5" замечали в ВСУ — вероятно это были недопереданные бронеавто по заказу Саудовской Аравии. В апреле 2024 года в 225-м отдельном штурмовом батальоне получили 25 "Козак-5".

Ранее "Телеграф" рассказывал о боевом модуле "Хищник". Специальный пулемет против дронов можно устанавливать на бронемашины или роботизированные платформы.