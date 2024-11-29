Спецбатальон полиции получил бронемашину "Козак-5". Есть ли они в ЗСУ (видео, фото)
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В базовой версии "Козак-5" оружия нет, однако может быть оборудован пулеметной турелью или башней из БРДМ-2
К силам обороны Украины присоединился стрелковый батальон полиции спецназначения "Донетчина". Среди прочего вооружения и техники они получили бронемашину "Козак-5"
Как отметили в управлении Нацполиции Донецкой области, полицейские присоединились к военным и защищают страну на самом горячем направлении фронта. Для безопасности на технику нанесли особый камуфляж и оборудовали средствами РЭБ.
Задача такого бронеавто — перевозить людей, прикрывать броней при перестрелках и использоваться при штурме домов. Имеет модификации как медавто, для разведки и т.д. Отдельно для ГСЧС была разработана версия для транспортировки неразорванных мин. В 2018 ГСЧС получили 8 таких.
Характеристики "Козак-5"
- Шасси автомобиля Ford F-550 4×4 с усиленной осью, тормозами и элементами подвески
- Вес — 10 тонн
- Количество мест — 8
- Бронезащита — STANAG 4569 level 2.
Как рассказал АрмияInform исследователь военной техники и вооружения Андрей Харук, эта машина еще на уровне прототипа в 2016 году позиционировалась не как военная, а полицейская. Базовый вариант оружия не имеет, но можно установить пулеметную турель.
В 2017 году такую машину передавали Нацгвардии, но в то время у военных она ажиотажа не вызвала. После начала полномасштабного вторжения "Козак-5" замечали в ВСУ — вероятно это были недопереданные бронеавто по заказу Саудовской Аравии. В апреле 2024 года в 225-м отдельном штурмовом батальоне получили 25 "Козак-5".
Ранее "Телеграф" рассказывал о боевом модуле "Хищник". Специальный пулемет против дронов можно устанавливать на бронемашины или роботизированные платформы.