Вистрибнув із вікна 17-го поверху: як виглядає могила проросійського нардепа Чечетова

Політик активно захищав російську мову

Михайло Чечетов — проросійський політик часів президентства Віктора Януковича. Він був однією з найпомітніших постатей "Партії регіонів", який брав участь у приватизації на початку 2000-х та ухваленні "диктаторських законів".

За офіційною версією, політик закінчив життя самогубством у 2015 році. Йому було 61. "Телеграф" розповість про діяльність чиновника та де його поховали.

Що відомо про Михайла Чечетова

Чоловік народився у 1953 році на Курщині. Почав свій шлях з роботи у шахтах Донбасу. Згодом почав навчатися у Харківському інженерно-економічному інституті, де пройшов шлях від доцента й до професора кафедри бухгалтерського обліку.

У 2004 році почав очолювати Фонд держмайна. Під час його перебування на цій посаді "Криворіжсталь" продали вп'ятеро дешевше за ринкову вартість. Через рік дав свідчення щодо схем, як українські мільярдери приватизували державні підприємства.

Згодом пройшов у парламент від "Партії регіонів", де був заступником голови фракції. Він давав рекомендації своїм колегам щодо голосування: якщо підняв руку — треба було підтримувати законопроєкт, якщо у горизонтальному положенні — не варто. За це деякі журналісти назвали чиновника "дресирувальником" та "семафором" партії.

Чечетов активно підтримував закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської мови в Україні. Також заявляв, що народним обранцям не варто приходити у Верховну Раду у вишиванках.

У 2012 році активісти громадянського руху "Спільна Справа" звинуватили нардепа у підкупі виборців. Йшлося про те, що Чечетов дарував презенти виборцям та агітував за "Партію регіонів" на офіційних заходах на Чернігівщині.

Під час Євромайдану підтримував агресивні дії Януковича, зокрема розгін протестувальників. А коли "Партію регіонів" почали ліквідовувати в областях, назвав це "фашисти встали на повний зріст". Однак після розстрілу майданівців Чечетов висловився проти влади і заявив про перехід в опозицію: "Тепер вже колишнім керівництвом країни були допущені грубі помилки, котрі привели до трагічного періоду нашої історії. Ми засуджуємо і відмежовуємось від помилок керівництва!".

У 2014 році Чечетов не балотувався у Раду. Натомість згодом правоохоронці висунули підозру екснардепу в ухваленні скандальних "диктаторських законів", які значно обмежували права та свободи громадян. Політика взяли під варту з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Цю суму за Чечетова вніс проросійський нардеп Вадим Новинський.

Невдовзі тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що Чечетову висунуть й інші обвинувачення. Проте у лютому 2015 року чоловік вистрибнув з вікна 17-го поверху й загинув. У передсмертній записці Чечетов зазначив, що не має сил жити.

"Немає жодних моральних сил жити далі. Я відходжу. Гадаю, так буде краще для всіх. Вельми вдячний усім за підтримку. Вибачте та правильно мене зрозумійте", — написав чоловік.

Могила Чечетова

Панахида за Михайлом Чечетовим відбулась у лікарні Феофанії. Провести політика в останню путь прийшли його рідні, близькі та колеги. Журналістів на прощання не допускали. Екснардепа не відспівували, натомість похоронили під звуки саксофона.

Відомо, що чоловіка поховали на Південному кладовищі у Києві. Політику звели великий гранітний пам'ятник із його зображенням у повний ріст та ім'ям. На надгробній плиті можна побачити відкриту книгу, також виконану з граніту.

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