Буде не лише ППО: що Шольц пообіцяв Україні

Політик нагадав, що Німеччина входить до лідерів з військової підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва запевнив, що Берлін не припинить підтримки України. Крім того, він анонсував постачання нового озброєння вже у грудні.

Про це глава німецького уряду сказав під час брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським. Його слова наводить кореспондент "Телеграфа".

Шольц нагадав, що Німеччина надає наймасштабнішу військову підтримку серед європейських країн. Йдеться не лише про ППО, а й про артилерію та танки, а також про створення хабів, де ці системи ремонтують.

"По окремих системах ми дискутуємо — надавати їх чи ні. Але це не означає, що ми послаблюємо свою допомогу. Вона й надалі буде дуже широкою", — сказав Шольц.

Очевидно, його слова стосувалися крилатих ракет "Таурус", проти постачань яких він виступає.

Він додав, що Україна вже отримала п’ять систем IRIS-T, три Patriot та близько п’ятдесяти ЗСУ Gepard. У грудні, за його словами, ЗСУ отримають шосту IRIS-T, додаткові пускові установки для "Патріотів" та більше "Гепардів".

Крім того, Шольц зазначив, що військова допомога не припиниться у 2025 році, а крім дронів, ракет і боєприпасів українська армія отримає вертольоти Sea King.

Як повідомлялося раніше, Зеленський показав Шольцу новітні зразки озброєнь, які Україна виробляє разом із Німеччиною.