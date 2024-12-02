Шольц розповів, що насправді привіз у сріблястій валізі (відео)

Люди не можуть перестати думати про валізу Олафа Шольца

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом, а користувачі мережі звернули увагу на велику валізу, з якою політик не розлучався ні на хвилину.

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським він розповів про вміст культової німецької валізи, яку не випускав із рук.

На запитання журналістки канцлер відповів іронічним питанням "Наскільки детально ви хочете це знати?", проте потім докладно розповів, що привіз із собою до Києва.

"Загалом такі речі, які беруть у дорогу. Те, у що треба переодягатися. Ну те, що потрібно…", – сказав він.

Користувачі мережі розмірковували, що там може бути, адже справді дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж.

На кадрах, де Шольц виходить із поїзда, можна побачити, що він тримає валізу у правій руці. Вийшовши з вагона, він переклав її в ліву і став вітати тих, хто його зустрічав.

Як повідомляв "Телеграф", валізу "як у Шольца" дозволити собі може не кожен через високу ціну – 1190 євро. Хоча в Україні такі валізи не надто поширені, проте для німців вони є повсякденними.

Бренд Rimowa є культовим для німецької культури через свою довговічність. Вважається, що таку валізу купуєш раз у життя, і чим вона більш убита і розірвана, тим краще.