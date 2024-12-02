Будет не только ПВО: что Шольц пообещал Украине

Политик напомнил, что Германия входит в лидеры по военной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев заверил, что Берлин не прекратит поддержку Украины. Кроме того, он анонсировал поставки нового вооружения уже в декабре.

Об этом глава немецкого правительства сказал на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его слова приводит корреспондент "Телеграфа".

Шольц напомнил, что Германия предоставляет самую масштабную военную поддержку среди европейских стран. Речь идет не только о ПВО, но и артиллерии и танках, а также о создании хабов, где эти системы ремонтируют.

"По отдельным системам мы дискутируем — предоставлять их или нет. Но это не значит, что мы ослабляем свою помощь. Она и дальше будет очень широкой", — сказал Шольц.

По всей видимости, его слова касались крылатых ракет "Таурус", против поставок которых он выступает. Канцлер Германии также добавил, что его страна уже оснастила шесть украинских бригад вооружением.

Он добавил, что Украина уже получила пять систем IRIS-T, три Patriot и около пятидесяти ЗСУ Gepard. В декабре, по его словам, ВСУ получат шестую IRIS-T, дополнительные пусковые установки для "Патриотов" и больше "Гепардов".

Кроме того Шольц отметил, что военная помощь не прекратится в 2025 году, а помимо дронов, ракет и боеприпасов украинская армия получит вертолеты Sea King.

Как сообщалось ранее, Зеленский показал Шольцу новейшие образцы вооружений, которые Украина производит вместе с Германией.