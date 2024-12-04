McDonald’s возвращает завтраки, но не в Киеве: что говорят в сети

Когда завтраки от McDonald's появится в других городах Украины?

Любимые украинцами завтраки от McDonald’s снова появятся в меню сети. Они исчезли из ассортимента заведения с началом полномасштабного вторжения из-за частых воздушных тревог и проблем со снабжением.

Сеть ресторанов быстрого питания решила восстановить утреннее меню, выбрав для тестирования Винницу. Об этом сообщается на странице McDonald's в Instagram.

С 4 декабря жители Винницы смогут отведать обновленное утреннее меню во всех заведениях города. Завтраки будут подавать с момента открытия ресторанов до 10:30.

В обновленное меню вошли любимые блюда посетителей: "МакМафины" с разными начинками, роллы с яйцом и мясом, а также тосты с сыром. Среди новинок — "Двойной Чикен Фреш МакМафин" и специальные "Утренняя МакМеню", включающие основное блюдо, картофель и напиток.

Во время действия завтрака клиенты также смогут заказать блюда из основного меню: картофель, десерты, нагетсы, стрипсы, камамбер, "Хеппи Мил" и напитки.

В McDonald’s отмечают, что для приготовления завтраков используют 54% украинских ингредиентов. Решение о расширении меню завтраков на другие города Украины будет принято после завершения тестового периода в Виннице.

А вот как реагируют на возвращение завтраков от McDonald’s в сети:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за массового отравления в McDonald’s умер один человек, десятки попали в больницы. Уже известно, что послужило причиной отравления людей.