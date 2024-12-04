Це математично реально: відома волонтерка пояснила, як зупинити російську військову машину

Час розповідей, що все гаразд, сплив більше двох років тому

Військово-політичне керівництво України має захищати громадян. Не розслабляти їх казочками про те, що війна з Росією от-от закінчиться, все буде добре і ми повернемося на кордони 1991 року, а говорити реальні, чесні, правдиві речі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона пояснила, що вже настав час відповідальних рішень.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

Вона погодилася, в перший період війни населенню варто було говорити більш м'які речі, щоб уникнути паніки.

— Але вже давно прийшов час сказати все як є: фронт сиплеться, ми воюємо з однією найсильніших армій світу, ядерним гігантом з об'єднаним ВПК, нас все менше, допомоги надходить мало, невчасно і часто вона низької якості, — каже відома волонтерка.

За її словами, через те, що зброя Україні надходила з великими затримками, ми великою мірою втратили кращих людей.

— А щоб встояти, треба вибудувати ешелоновану лінію оборони. Так як це було у росіян на півдні: в 10+ рядів на десятки кілометрів. Розвивати власний ВПК, розуміти, що навантаження військової служби не може бути на одних і тих же людях, котрі тягнуть її хтось вже третій, а хтось 11-й рік. Максимально вкладатися в свою спроможність вижити як політична нація, — каже Марія Берлінська.

Це реально навіть при такому масштабі викликів. Це математично реально. Не тому, що мені так хочеться, а тому, що я дивлюся дані і прораховую. Але для цього дійсно потрібно включитись всім, — підсумувала засновниця "Victory Drones".

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як відновити довіру в українському суспільстві.