Это математически реально: известная волонтерша объяснила, как остановить российскую военную машину

Время рассказов, что все хорошо, прошло более двух лет назад

Военно-политическое руководство Украины должно защищать граждан. Не расслаблять их сказочками о том, что война с Россией вот-вот закончится, все будет хорошо и мы вернемся на границы 1991 года, а говорить реальные, честные, правдивые вещи.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, что уже пора принимать ответственные решения.

Больше читайте в публикации: "Путин только разогрел свою военную машину. На его месте я бы не останавливалась, — Мария Берлинская".

Она согласилась, что в первый период войны населению стоило говорить более мягкие вещи, чтобы избежать паники.

— Но уже давно пришло время сказать все как есть: фронт сыпется, мы сражаемся с одной сильнейших армий мира, ядерным гигантом с объединенным ВПК, нас все меньше, помощи поступает мало, не вовремя и часто низкого качества, — говорит известная волонтерша.

По ее словам, из-за того, что оружие Украине поступало с большими задержками, мы во многом потеряли лучших людей.

— А чтобы устоять, нужно построить эшелонированную линию обороны. Так как это было у россиян на юге: в 10+ рядов на десятки километров. Развивать собственный ВПК, понимать, что нагрузка военной службы не может быть на одних и тех же людях, которые тянут ее кто уже третий, а кто 11-й год. Максимально вкладываться в свою способность выжить как политическая нация, — говорит Мария Берлинская.

Это реально даже при таком масштабе вызовов. Это математически реально. Не потому, что мне так хочется, а потому, что я смотрю данные и просчитываю. Но для этого действительно нужно включиться всем, — подытожила основательница "Victory Drones".

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как восстановить доверие в украинском обществе.