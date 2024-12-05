ЗСУ вибили росіян з Нового Комара, але ворог не припиняє штурми на інших напрямках: ситуація на фронті (карти)

Росіяни зазнали великих втрат біля села Новий Комар

Ситуація на фронті на 1016 день війни залишається надскладною, попри окремі успіхи Сил оборони України. Протягом доби, 4 грудня, відбулося 156 боїв, найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках.

Вчора українські бійці провели успішну контратаку та звільнили село Новий Комар на Донеччині від росіян. Про це повідомляють аналітики DeepState, які зазначають, що село відбили військові 48-го окремого штурмового батальйону.

Новий Комар, Донецька область

У боях за Новий Комар добре спрацювали екіпажі дронів, особливо РУБпАК "ВИРІЙ" 241-ї бригади ТрО. Допомогли також бійці 3-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр та танкісти 23-ї ОМБр. Росіяни зазнали великих втрат, деякі потрапили в полон.

Біля Торецька російська армія намагається захопити дві шахти з териконами — це ключові точки оборони міста. Найважча ситуація біля Неліпівки, де бійці "Азову" стримують російський наступ.

На Покровському напрямку наші військові зупинили 36 з 39 атак російських військ біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Новопустинки. Росіяни втратили понад 300 солдатів убитими та пораненими, дві бойові машини та чотири автомобілі.

На Курахівському напрямку українська армія відбила 31 з 38 атак росіян у районі Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Курахового та Романівки.

На Харківщині росіяни п'ять разів атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська. На Куп'янському та Лиманському напрямках військові РФ атакували біля Синьківки, Петропавлівки, Макіївки та Тернів.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 25 авіаударів, скинувши 29 керованих бомб. Також запустили по території України 654 дрони-камікадзе та майже 4000 разів обстріляли українські позиції та міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни просуваються вглиб Донбасу. Мова йде про Курахівський, Покровський та Времівський напрямки.