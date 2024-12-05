ВСУ выбили россиян из Нового Комара, но враг не прекращает штурмы по другим направлениям: ситуация на фронте (карты)

Россияне понесли большие потери возле села Новый Комар

Ситуация на фронте на 1016-й день войны остается сверхсложной, несмотря на отдельные успехи Сил обороны Украины. В течение суток, 4 декабря, произошло 156 боев, горячее всего было на Покровском и Кураховском направлениях.

Вчера украинские бойцы провели успешную контратаку и освободили село Новый Комар в Донецкой области от россиян. Об этом сообщают аналитики DeepState, отмечающие, что село отбили военные 48-го отдельного штурмового батальона.

Новый Комар, Донецкая область

В боях за Новый Комар хорошо сработали экипажи дронов, особенно РУБпАК "ВЫРОЙ" 241-й бригады ТрО. Помогли также бойцы 3-го механизированного батальона 31 ОМБр и танкисты 23 ОМБр. Россияне понесли большие потери, некоторые попали в плен.

Возле Торецка российская армия пытается захватить две шахты с терриконами – это ключевые точки обороны города. Самая тяжелая ситуация у Нелиповки, где бойцы "Азова" сдерживают российское наступление.

На Покровском направлении наши военные остановили 36 из 39 атак российских войск возле Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Желтого и Новопустынки. Россияне потеряли более 300 солдат убитыми и ранеными, две боевые машины и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении украинская армия отразила 31 из 38 атак россиян в районе Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Курахово и Романовки.

В Харьковской области россияне пять раз атаковали позиции ВСУ возле Волчанска. На Купянском и Лиманском направлениях военные РФ атаковали у Синьковки, Петропавловки, Макеевки и Тернов.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 25 авиаударов, сбросив 29 управляемых бомб. Также запустили по территории Украины 654 дрона-камикадзе и почти 4000 раз обстреляли украинские позиции и города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне продвигаются вглубь Донбасса. Речь идет о Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.