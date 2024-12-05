Росія хоче взяти "паузу" у війні, щоб усіх обдурити: у ЦПД пояснили, чому це не вийде

Кремль бажає зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил

Зараз всі дії Росії свідчать про те, що вона розглядає сценарій продовження війни як базовий, а весь галас з переговорами потрібний Москві лише для того, щоб взяти деякий перепочинок у війні. Позиція України при цьому залишається незмінною – світ через силу.

Таку заяву у себе в Telegram-каналі зробив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. За його словами, попри великі втрати у росіян знижуються темпи залучення контрактників.

"Поки що всі дії росіян свідчать про те, що вони розглядають сценарій продовження війни як базовий. У росіян зараз знижуються темпи залучення контрактників навіть попри великі виплати. Здавалося б, якби Росія хотіла війну завершувати, нічого б з цим не робила. Але навпаки", – заявив Андрій Коваленко.

За словами глави ЦПД, зараз Росія обмежує бронювання від мобілізації силовикам, а також працівникам співробітників військово-промислового комплексу (ВПК), що створює поле для потенційної хвилі призову.

Відповідне рішення не є популярним навіть для Росії, втім, небажання диктатора Володимира Путіна програти війну, а також нещодавній рекордний бюджет на оборону та пропаганду створюють враження, що Кремль бажає зіграти дипломатично в "паузу" для відновлення сил.

"На цьому фоні позиція України дуже чітка — світ через силу. А жорстка заява спецпредставника Сполучених Штатів Америки Кіта Келлога у напрямку Москви також демонструє, що трюк Кремля не пройде зі Штатами", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що найближчими місяцями українцям потрібно виважено ставитися до всього, що говоритися в контексті російсько-української війни.