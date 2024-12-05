Ударом знесло дах. У Брянській області "мінуснули" важливий для армії РФ завод (фото)

"Телеграф" показав, де завод знаходиться на карті

У ніч із 29 на 30 листопада внаслідок обстрілу загорілася і була пошкоджена адміністративна будівля заводу "Стріла" в Суземці Брянської області Росії.

Про це повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону. Також було пошкоджено залізничну колію і двері місцевого залізничного вокзалу.

Постраждалих немає. Фото з місця удару по заводу публікує канал "Досьє шпигуна".

На опублікованих кадрах помітно, що будівля зазнала пошкоджень. У приміщенні вибило вікна.

Згідно з відкритими даними, ВАТ "Стріла" спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів тощо. Серед партнерів підприємства — "провідні підприємства в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідні інститути".

Офіційно у Росії не прокоментували атаку. Мовчить щодо цього і українська сторона.

Раніше "Телеграф" писав, що дрон атакував казарму спецназу Кадирова у Грозному. Після вибуху в місцевому аеропорту було введено план "Килим". Через це затримався рейс на Москву.