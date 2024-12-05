Втік? Директор Національного музею загубився на виставці у Литві, нардепка б’є на сполох

Він має два громадянства

Восени директор Національного Музею Історії України Федір Андрощук поїхав за кордон у відрядження. Він відвідав низку країн Європи, але досі не повернувся.

Про це повідомляє депутатка Верховної Ради Соломія Бобровська, фракція "Голос". За її даними, термін його відрядження сплив 20 вересня.

"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому воно в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві", — пише нардепка.

Федір Андрощук

Спираючись на це, Бобровська закликає, міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького прийняти управлінські рішення щодо Андрощука.

"Національний музей історії України — один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тис. експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії – сором, мʼяко кажучи", — каже депутатка.

Зауважимо, що Федір Андрощук — український археолог, спеціаліст у галузі скандинавістки, доктор історичних наук, генеральний директор Національного музею історії України з 2020 року, дійсний член виконавчої ради Європейської асоціації археологів з 2022. Він також має громадянство України та Швеції.

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