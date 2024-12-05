Сбежал? Директор Национального музея потерялся на выставке в Литве, нардепка бьет тревогу

Он имеет два гражданства

Осенью директор Национального Музея Истории Украины Федор Андрощук уехал за границу в командировку. Он посетил ряд стран Европы, но до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, фракция "Голос". По ее данным, срок его командировки истек 20 сентября.

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему он у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", — пишет нардепка.

Федор Андрощук

Опираясь на это, Бобровская призывает министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого принять управленческие решения по Андрощуку.

"Национальный музей истории Украины — один из самых знаменитых наших музеев на 800 тыс. экспонатов, история всего становления нас как государства, от триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории — стыд, мягко говоря", — говорит депутат.

Заметим, Федор Андрощук — украинский археолог, специалист в области скандинавистки, доктор исторических наук, генеральный директор Национального музея истории Украины с 2020 года, действительный член исполнительного совета Европейской ассоциации археологов с 2022. Он также имеет гражданство Украины и Швеции.

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