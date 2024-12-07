Енергетики порадували українців графіками відключень світла на 8 грудня

Енергетики розповіли, як відключатимуть світло в Україні 8 грудня

У неділю, 8 грудня, в Україні знову застосовуватимуться графіки відключень світла. Але, як і в суботу, 7 грудня, використовуватиметься одна черга відключень.

Про це повідомили у "Укренерго". Для побутових споживачів діятиме наступний графік:

14:00 – 18:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графік відключень виглядатиме так:

09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У Києві за вказівкою "Укренерго" завтра діятимуть стабілізаційні відключення світла з 14:00 до 18:00. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масштабної російської атаки по об’єктах критичної інфраструктури України 28 листопада Завдяки масштабним відновлювальним роботам ситуація в енергосистемі країни поступово покращується, зазначили в "Укренерго".

Українців закликали дбайливо споживати електрику після включення і не використовувати одразу кілька потужних пристроїв. Також енергетики нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ситуація зі світлом в Україні покращиться за однієї умови.