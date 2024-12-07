Энергетики порадовали украинцев графиками отключений света на 8 декабря

Энергетики рассказали, как будут отключать свет в Украине 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, в Украине вновь будут применяться графики отключений света. Но, как и в субботу, 7 декабря, будет использоваться одна очередь отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будет действовать следующий график:

14:00 – 18:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса график отключений будет выглядеть так:

09:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности.

В Киеве по указанию "Укрэнерго" завтра будут действовать стабилизационные отключения света с 14:00 до 18:00. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Энергетики продолжают ликвидацию последствий масштабной российской атаки по объектам критической инфраструктуры Украины 28 ноября. Благодаря масштабным восстановительным работам, ситуация в энергосистеме страны постепенно улучшается, отметили в "Укрэнерго".

Украинцев призвали бережливо потреблять электричество после включения и не использовать сразу несколько мощных устройств. Также энергетики напомнили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ситуация со светом в Украине улучшится при одном условии.