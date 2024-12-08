Ракети та дрони вже напоготові: в США та РНБО попередили про чергову загрозу Росії

Щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву

У неділю, 8 грудня, посольство США в Україні попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів. Там закликали у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Відповідну заяву опублікувало посольство США. Там закликають громадян США в Україні до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

"Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні.

Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час "повітряної тривоги". Дипломати рекомендували визначте місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Варто зазначити, що в Україні також говорили про загрозу ракетних ударів. До прикладу, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав наступне:

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації".

За його словами, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву. Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари.

Раніше "Телеграф" писав, що наступний масований обстріл по Україні, до якого готується російська армія, ймовірніше, припаде на енергосистему, зокрема підстанції. Це викличе значний дефіцит та відключення світла одразу у кількох черг.