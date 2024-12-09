Россияне продвинулись еще ближе к Днепропетровщине: какая ситуация на фронте (карта)

С начала минувших суток произошло 178 боевых столкновений

В Украине начался 1020-й день войны с Россией. За предыдущие сутки, 8 декабря, россияне продвинулись в пяти населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Речь идет о Кураховском и Покровском направлениях.

"Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкиного", — говорится в сообщении аналитиков.

Что говорят в Генштабе

В ежедневном отчете Генштаба сообщили, что всего с начала минувших суток произошло 178 боевых столкновений.

С начала суток на Покровском направлении россияне 53 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери — на этом направлении было обезврежено 329 оккупантов, 142 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники и миномет", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлено Силами обороны, четыре атаки продолжаются до сих пор. С начала суток на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, 51 из них — безвозвратно, также уничтожено три боевые бронированные машины и один автомобиль.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Ранее Телеграф писал, что в Запорожской ОВА заверили о готовности к отражению российского наступления.