Пом’якшує позицію? Що вказує на готовність Зеленського до мирних переговорів

Зміна риторики Зеленського відображає зростаючу втому серед українців, які висловлюють бажання покласти край конфлікту, але це не єдина причина

Президент України Володимир Зеленський починає пом’якшувати свою позицію щодо припинення війни з Росією. Є натяки, що Україна нібито відкрита для припинення боротьби за повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в НАТО.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Там зазначено, що у серії інтерв’ю та публічних заяв за останній тиждень Зеленський прагнув показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту, до чого його неодноразово закликав Дональд Трамп.

"Протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на тому, що його країна продовжуватиме боротися, доки не поверне собі приблизно 20% території країни, яка зараз перебуває під контролем Москви. Тепер Зеленський припускає, що він міг би прийняти припинення вогню, яке фактично залишить окуповану територію в руках Москви, якби решта України отримала захист з боку Організації Північноатлантичного договору", — йдеться у матеріалі.

При цьому на шляху цієї ідеї стоять дві суттєві перешкоди: шанси України на приєднання до військового альянсу найближчим часом залишаються незначними, і мало ознак того, що президент Росії Володимир Путін хоче вести переговори.

Путін також впевнений, що він може продовжувати захоплювати більше української території силою той факт, що в останні місяці російські війська просувалися на сході України швидше, ніж будь-коли з перших днів війни.

В інтерв’ю Sky News Зеленський заявив, що членство в НАТО має запропонувати неокуповані частини України, щоб Київ міг розглянути можливість припинення того, що він назвав "гарячою фазою війни". У той час, як Україна продовжить претендувати на всю свою територію, Зеленський припустив, що Київ прагнутиме "повернути їх дипломатичним шляхом".

З чим пов’язане пом’якшення позиції

Зміна риторики Зеленського відображає зростаючу втому серед українців, які висловлюють бажання покласти край конфлікту.

Опитування за минулий місяць показали, що 52% українців у неокупованих частинах країни підтримують переговори щодо припинення війни "якнайшвидше".

Обрання Трампа надало нової терміновості переговорним зусиллям, оскільки західні союзники не впевнені, чи продовжить він, ставши президентом, відправляти військову допомогу Україні і в якому обсязі.

Великі столиці, включаючи Вашингтон та Берлін, як і раніше, неохоче наближають Україну до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський сказав, коли Україна зможе закінчити війну з Росією.