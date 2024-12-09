У порту Миколаєва пришвартувалось судно з екзотичної країни, яку мало хто знайде на карті

Судно має довжину у 115 метрів

Попри війну та постійні обстріли, у порту Миколаєва пришвартувалось генеральне вантажне судно CENGIZ BEY. Воно прибуло з далекого Барбадосу.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Vesselfinder. Судно CENGIZ BEY, побудоване у 2004 році, має міжнародний ідентифікаційний номер IMO 9301342 і морський ідентифікаційний номер MMSI 314460000. Його довжина становить 115 метрів, а ширина — 19 метрів. Судно рухається під прапором Барбадосу — держави у Карибському басейні.

Де пришвартований корабель CENGIZ BEY

Зараз судно перебуває майже у нерухомому стані, його швидкість дорівнює лише 0,1 вузла. Система AIS (автоматичної ідентифікації суден) востаннє фіксувала його позицію 5 годин тому. Поточний проєкт судна становить 4,6 метра.

Де пришвартований корабель CENGIZ BEY

Цікаво, що наразі невідомий пункт призначення судна, а також прогнозований час його прибуття. Єдина відома інформація — його місцеперебування у Чорному морі біля берегів Миколаєва. Судно має позивний 8PAP4.

Де розташований Барбадос

Генеральні вантажні судна, подібні до CENGIZ BEY, мають важливе значення для міжнародної торгівлі. Вони перевозять різноманітні вантажі, забезпечуючи економічні зв'язки між країнами та континентами. Поява такого судна в порту Миколаєва може бути пов'язана з черговою логістичною операцією або транспортуванням вантажів.

CENGIZ BEY судно

Також раніше "Телеграф" писав, біля берегів США знайшли "корабель-привид" часів Другої світової. Він вважався втраченим на 80 років.