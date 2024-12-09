В порту Николаева пришвартовалось судно из экзотической страны, которую мало кто найдет на карте

Судно имеет длину 115 метров.

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, в порту Николаева пришвартовалось генеральное грузовое судно CENGIZ BEY. Оно прибыло из далекого Барбадоса.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vesselfinder. Судно CENGIZ BEY, построенное в 2004 году, имеет международный идентификационный номер IMO 9301342 и морской идентификационный номер MMSI 314 460 000. Его длина составляет 115 метров, а ширина – 19 метров. Судно двигается под флагом Барбадоса — государства в Карибском бассейне.

Где пришвартованный корабль CENGIZ BEY

Сейчас судно находится почти в неподвижном состоянии, его скорость составляет всего 0,1 узла. Система AIS (автоматической идентификации судов) в последний раз фиксировала его позицию 5 часов назад. Текущий проект судна составляет 4,6 метра.

Где пришвартованный корабль CENGIZ BEY

Интересно, что неизвестный пункт назначения судна, а также прогнозируемое время его прибытия. Единственная известная информация – его местонахождение в Черном море у берегов Николаева. Судно имеет позывной 8PAP4.

Где расположен Барбадос

Генеральные грузовые суда, подобные CENGIZ BEY, имеют важное значение для международной торговле. Они перевозят различные грузы, обеспечивая экономические связи между странами и континентами. Появление такого судна в порту Николаева может быть связано с очередной логистической операцией или транспортировкой грузов.

CENGIZ BEY судно

Также ранее "Телеграф" писал, у берегов США нашли "корабль-призрак" времен Второй мировой. Он считался потерянным на 80 лет.