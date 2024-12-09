Без світла майже по 8 годин: енергетики показали графіки відключень на 10 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У вівторок, 10 грудня, в Україні знову застосовуватимуться графіки відключень світла. Вони будуть жорсткішими, ніж попередні обмеження енергопостачання.
Про це повідомили у "Укренерго". Для побутових споживачів діятиме наступний графік:
• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
• 08:00 – 19:00 — дві черги відключень
• 19:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу графік відключень виглядатиме так:
• 07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності
За вказівкою Укренерго 10 грудня в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 07-00 до 22-00. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Варто пояснити, що одна черга означає відсутність електрики впродовж 4 годин, а 2 черги, відповідно, — 8.
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масштабної російської атаки по об’єктах критичної інфраструктури України 28 листопада Завдяки масштабним відновлювальним роботам ситуація в енергосистемі країни поступово покращується, зазначали в "Укренерго".
Українців закликали дбайливо споживати електрику після включення і не використовувати одразу кілька потужних пристроїв. Також енергетики нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Нагадаємо, раніше українські енергетики повідомляли про поступове покращення ситуації в електромережі після масштабної атаки наприкінці листопада. Вже з понеділка, 9 грудня, планувалося зменшити кількість та тривалість відключень електроенергії.