Без світла майже по 8 годин: енергетики показали графіки відключень на 10 грудня

У вівторок, 10 грудня, в Україні знову застосовуватимуться графіки відключень світла. Вони будуть жорсткішими, ніж попередні обмеження енергопостачання.

Про це повідомили у "Укренерго". Для побутових споживачів діятиме наступний графік:

• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень

• 08:00 – 19:00 — дві черги відключень

• 19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графік відключень виглядатиме так:

• 07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

За вказівкою Укренерго 10 грудня в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 07-00 до 22-00. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Варто пояснити, що одна черга означає відсутність електрики впродовж 4 годин, а 2 черги, відповідно, — 8.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масштабної російської атаки по об’єктах критичної інфраструктури України 28 листопада Завдяки масштабним відновлювальним роботам ситуація в енергосистемі країни поступово покращується, зазначали в "Укренерго".

Українців закликали дбайливо споживати електрику після включення і не використовувати одразу кілька потужних пристроїв. Також енергетики нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше українські енергетики повідомляли про поступове покращення ситуації в електромережі після масштабної атаки наприкінці листопада. Вже з понеділка, 9 грудня, планувалося зменшити кількість та тривалість відключень електроенергії.