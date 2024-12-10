Россияне атаковали машину МАГАТЭ по пути на ЗАЭС: что спасло экспертов (видео)

Сотрудники миссии не пострадали, а вот машина была повреждена

Во вторник, 10 декабря, беспилотный летательный аппарат атаковал служебный автомобиль МАГАТЭ, который следовал в сторону оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети "Х" (бывший "Твиттер"). Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар дроном по автомобилю миссии.

"Нападение на сотрудников агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта, является недопустимым", — говорится в сообщении.

Между тем народный депутат Украины 8-го и 0-го созывов Сергей Рудык опубликовал в Facebook видео последствий удара по машине МАГАТЭ. Политик обвинил россиян в атаке на транспортное средство миссии и заявил, что от гибели сотрудников МАГАТЭ спасло то, что машина была бронированной.

По словам Рудыка, россиянам в очередной раз нужна была кровь с целью свалить вину на Украину. Отреагировал на удар по машине и президент Украины Владимир Зеленский — на своей странице в Telegram он опубликовал фото последствий атаки.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", — написал Зеленский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Запорожье продолжаются спасательные работы после российского удара 10 декабря.