Имеют ли право работники ТЦК удерживать мужчин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В таких случаях есть только два варианта
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий по задержанию или аресту граждан. Это подразделения Вооруженных сил Украины, занимающиеся воинским учетом и организующие призыв на военную службу.
Центры комплектования не являются правоохранительными органами, поэтому не могут удерживать лиц в помещениях ТЦК. Об этом рассказывают юристы компании "INSEININ".
Согласно действующему законодательству, в случае выявления нарушений со стороны военнообязанных, работники ТЦК могут инициировать административную или уголовную ответственность. Однако применение принудительной мобилизации или удержание в помещении ТЦК является незаконным, отмечают юристы.
Что делать, если содержат в ТЦК
В таких случаях юристы советуют соблюдать требования воинского учета, иметь актуальные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК.
Если военнообязанный задержан и доставлен в помещение ТЦК и СП, и он отказывается проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или мобилизацию, он может составить письменный отказ и потребовать немедленного увольнения.
В случае принудительного задержания единственным правомерным шагом является обращение в полицию с заявлением о незаконном лишении свободы.
"Нужно понимать, что военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу не следует рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или исполнение воинской обязанности в виде призыва на службу или привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины", — отметили правоведы.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли задержать, если отказался от повестки. В некоторых случаях полиция может применять специальные меры.