Имеют ли право работники ТЦК удерживать мужчин

В таких случаях есть только два варианта

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий по задержанию или аресту граждан. Это подразделения Вооруженных сил Украины, занимающиеся воинским учетом и организующие призыв на военную службу.

Центры комплектования не являются правоохранительными органами, поэтому не могут удерживать лиц в помещениях ТЦК. Об этом рассказывают юристы компании "INSEININ".

Согласно действующему законодательству, в случае выявления нарушений со стороны военнообязанных, работники ТЦК могут инициировать административную или уголовную ответственность . Однако применение принудительной мобилизации или удержание в помещении ТЦК является незаконным, отмечают юристы.

Что делать, если содержат в ТЦК

В таких случаях юристы советуют соблюдать требования воинского учета, иметь актуальные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК.

Если военнообязанный задержан и доставлен в помещение ТЦК и СП, и он отказывается проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или мобилизацию, он может составить письменный отказ и потребовать немедленного увольнения.

В случае принудительного задержания единственным правомерным шагом является обращение в полицию с заявлением о незаконном лишении свободы.

"Нужно понимать, что военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу не следует рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или исполнение воинской обязанности в виде призыва на службу или привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины", — отметили правоведы.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли задержать, если отказался от повестки. В некоторых случаях полиция может применять специальные меры.