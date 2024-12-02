"Шольц - справжня "кульгава качка": депутат Бундестагу пояснив, для чого канцлер приїхав до Києва

У Німеччині розкритикували канцлера за візит з пустими руками

Несподіваний візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до України після понад двох з половиною років з останнього відвідування пов'язаний з його передвиборчою кампанією.

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" Олександр Мюллер. З огляду на те, що в лютому 2025 року в Німеччині відбудуться загальні вибори, Шольц намагається підвищити свою популярність серед виборців.

"Жоден німецький канцлер не був настільки непопулярним, як Олаф Шольц. Він грає на страхах німців, постійно попереджаючи їх про те, що Путін може зробити нам погані речі, якщо ми не будемо співпрацювати з ним", — зазначив Мюллер.

За його словами, візит до Києва відбувся "з порожньою валізою", яка стала мемом. Шольц так і не привіз обіцяні 650 мільйонів євро, яки вже були включені в бюджетні плани ще влітку.

"Крім того, через розпад коаліції Шольц втратив можливість впливати на фінансові рішення, оскільки у нього більше немає більшості для затвердження бюджету", — пояснює депутат Бундестагу.

Попри спроби канцлера продемонструвати готовність сприяти переговорам між Росією та Україною, Мюллер вважає, що той втратив свою владу.

"Зараз Шольц справжня "кульгава качка". Скоріш за все, він буде замінений на Фрідріха Мерца (голова партії Християнсько-демократичний союз — Ред.) в березні 2025 року", — прогнозує німецький політик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський та Олаф Шольц вшанували пам’ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності в Києві.