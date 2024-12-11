Упали всі сервіси Meta? Повідомляють про проблеми з Facebook, Instagram і не тільки

Про проблеми повідомляють практично зі всіх куточків світу

У середу, 11 грудня, користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабними технічними проблемами в соціальних мережах та месенджерах компанії Meta. Збій торкнувся одразу кількох популярних додатків: Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads та Messenger.

За даними незалежного сервісу моніторингу технічних проблем Downdetector, о 20:00 за київським часом різко зросла кількість скарг від користувачів. Люди повідомляють про різноманітні несправності: неможливість відправити повідомлення, завантажити стрічку новин, переглянути Stories або здійснити відеодзвінок. Інформацію підтверджує також кореспондент "Телеграфу". При намаганні увійти в Instagram періодично з'являється таке повідомлення:

Користувачі з України та інших європейських країн, а також в деяких інших країнах різних континентів надіслали повідомлення про недоступність сервісів. Багато хто фіксує часткове або повне блокування доступу до додатків.

Представники компанії Meta поки що офіційно не прокоментували ситуацію. На офіційних сторінках підтримки та у Twitter немає жодної інформації про причини технічного збою.

Схожі масштабні збої траплялися й раніше. Зокрема, восени цього року користувачі вже стикалися з тимчасовою недоступністю сервісів Meta. Тоді технічні проблеми вдалося усунути протягом кількох годин.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що збій стався у додатку "Резерв+". Багатодітні батьки зіткнулися з тим, що не можуть отримати електронну відстрочку, незважаючи на те, що мають в одному шлюбі троє та більше дітей.