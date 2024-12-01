У роботі Monobank стався збій. Що відомо

Проблеми у роботі банку трапляються регулярно

Вранці у неділю, 1 грудня, у мобільному додатку Monobank стався черговий збій у роботі. Користувачі повідомляють, про складнощі зі входом та проведенням транзакцій.

Водночас інші клієнти банку пишуть, що у них додаток працює. Проте у деякі функції наразі недоступні.

Варто зазначити, що у самому банку поки ситуацію не коментували.

Варто зазначити, що співзасновник банку Олег Гороховський 1 грудня повідомив, що число клієнтів Monobank склало вже 9 000 000. Він подякував всім клієнтам за довіру до фінустанови.

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Нагадаємо, у жовтні Monobank оголосив про припинення співпраці з платіжною системою Mastercard. Клієнти банку, які користуються картками Mastercard, отримали повідомлення про необхідність замінити їх на картки Visa. За словами представників банку, співпраця з Mastercard стала економічно невигідною.