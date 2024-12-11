Упали все сервисы Meta? Сообщают о проблемах с Facebook, Instagram и не только

О проблемах сообщают практически со всех уголков мира

В среду, 11 декабря, пользователи по всему миру столкнулись с масштабными техническими проблемами в социальных сетях и мессенджерах Meta. Сбой затронул сразу несколько популярных приложений: Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads и Messenger.

По данным независимого сервиса мониторинга технических проблем Downdetector, в 20:00 по Киеву резко возросло количество жалоб от пользователей. Люди сообщают о различных неисправностях: невозможность отправить сообщение, загрузить новостную ленту, просмотреть Stories или совершить видеозвонок. Информацию подтверждает корреспондент "Телеграфа". При попытке войти в Instagram периодически появляется следующее сообщение:

Пользователи из Украины и других европейских стран, а также в некоторых странах разных континентов направили сообщения о недоступности сервисов. Многие фиксируют частичную или полную блокировку доступа к приложениям.

Представители компании Meta пока официально не прокомментировали ситуацию.

Сходные масштабные сбои случались и раньше. В частности, осенью этого года пользователи уже сталкивались с временной недоступностью сервисов Meta. Тогда технические проблемы удалось устранить в течение нескольких часов.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что сбой произошел в приложении "Резерв+". Многодетные родители столкнулись с тем, что не могут получить электронную отсрочку, несмотря на то, что в одном браке трое и более детей.