"Кудись зникла по дорозі": Meest Пошта вскочила у скандал через посилку журналістки

У компанії вже відреагували

Українська журналістка Марія Бунякіна поскаржилася на поштового оператора Meest Пошта. Вона стверджує, що там загубили її посилку.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook. За словами журналістки, про те, що посилку загубили вона дізналася сама.

"Боже, дай мені розуму більше ніколи не користуватися Meest Пошта. Вже не вперше розчаровуюся, але кожен раз даю шанс, цього разу — був останній. Бо поки я час від часу читаю гнівні коменти про НП чи Укрпошту, я ними захоплююся, якщо порівнювати з роботою Meest", – написала Бунякіна.

Вона повідомила, що пройшло півтора тижня з моменту, як оператор загубив її посилку. Журналістка наголосила, що про це їй ніхто не повідомив.

"Я помітила сама, коли зрозуміла, що день за днем повідомлення про доставку не надходить, а посилка начебто тиждень зберігається в сортувальному центрі. Як нормальна людина, яка розуміє, що всяке буває, я їм подзвонила (мовчу про те, скільки висіла на лінії, мабуть не одна я така "задоволена" сервісом). І, о диво, вони помітили, що посилка кудись зникла по дорозі у відділення. Кур’єр начебто віз, але чомусь не довіз. При тому, що разом з загубленою була ще одна посилка, яка доїхала", — зазначила Бунякіна.

Вона повідомила, що у компанії їй пообіцяли знайти і повідомити, де знаходиться посилка продовж 4 днів. Проте, за словами журналістки, у четвер, 12 грудня, спливає цей термін, але їй так нічого і не повідомили.

"Знову дзвоню і пишу. Знову очікую на лінії під музику, яка мала б заспокоювати, а потім чую: "Наразі ми не маємо інформації про вашу посилку, дуже завантажені, оформлюйте рекламацію, чекайте 7 днів, повідомлення з посиланням вам скинула".Серйозно? 7 днів, щоб що? Щоб ви там розвантажилися трохи? Так новий рік, купа посилок, 7 днів не допоможуть, кажіть одразу "зв’яжемося з вами наступного року…можливо". Я замовила товар на немалу суму, продавець товару сумлінно виконав свою роботу, відправивши його. А з вами що не так, Meest? І це я ще не дійшла до 9-го кола пекла з повернення коштів з останньою надією, що вони роздупляться і знайдуть мою посилку, яка мені цілком і повністю потрібна", – написала Бунякіна.

Варто зазначити, що у коментарях під її дописом відповіла представниця компанії. Вона просила вибачення за спричинені незручності та запропонувала уточнити номер декларації.

Нагадаємо, в Україні правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки громадян без їхнього дозволу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Його авторами є депутати від "Слуги народу".