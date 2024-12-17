Окупували ще одне село? Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині (карта боїв)

Росіяни здійснили величезну кількість атак

Йде 1028-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 16 грудня, до 22:00, на фронті сталося 226 бойових зіткнень. Росіяни могли окупувати нове село на Донеччині та мали інші просування, зокрема й на Курщині.

За даними порталу DeepState, росіяни могли окупувати Ганнівку (село Добропільської міської громади Покровського району Донецької області). Також ворог просунувся біля Кругленького (Курська область), Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість ворожих атак протягом 16 грудня відбулася на Покровському напрямку. Там росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (16 грудня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника", — додали у ГШ.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції. Бої точилися поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне.

На Времівському напрямку російська армія здійснила 22 наступальних дії. Ворог намагався просунутися вперед неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. На цьому напрямку 16 грудня було знешкоджено понад 86 окупантів, 33 з них — безповоротно. Також знищено п’ять одиниць ворожої автомобільної техніки, два танки, дві бойові машини піхоти та одну багі.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 17 грудня під час вибуху саморобного вибухового пристрою у Москві загинув генерал-лейтенант Ігор Кірілов — начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Лише за день до загибелі він отримав заочну підозру від СБУ. Встановлено, що саме він відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників.