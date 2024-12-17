Оккупировали еще одно село? Россияне продвинулись на Донбассе и Курщине (карта боев)

Россияне совершили огромное количество атак

Идет 1028-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 16 декабря, до 22:00, на фронте произошло 226 боевых столкновений. Россияне могли оккупировать новое село в Донецкой области и имели другие продвижения, в том числе и на Курщине.

По данным портала DeepState, россияне могли оккупировать Ганновку (село Добропольского городского общества Покровского района Донецкой области). Также враг продвинулся возле Кругленького (Курская область), Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, Курахово, Шевченко и Константинопольского.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество вражеских атак в течение 16 декабря произошло на Покровском направлении. Там россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка.

"Противник несет значительные потери — сегодня (16 декабря, — ред.) на этом направлении было обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них — безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника", — добавили в ГШ.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Бои шли около населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное.

На Времевском направлении российская армия совершила 22 наступательных действия. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку от Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. На этом направлении 16 декабря было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них — безвозвратно. Также уничтожены пять единиц вражеской автомобильной техники, два танка, две боевые машины пехоты и один баги.

Как сообщал "Телеграф", утром 17 декабря при взрыве самодельного взрывного устройства в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кирилов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Только за день до гибели он получил заочное подозрение от СБУ. Установлено, что именно он ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.