Найпопулярніший курорт Одещини пустий та зруйнований на третій рік повномасштабної війни (відео)

До війни, яку розвʼязала РФ у 2022 році це місце приваблювало тисячі туристів з України та з-за кордону

Селище Затока Одеської області, яка до повномасштабного вторгнення була одним з найпопулярніших курортів на Чорному морі перетворилась в руїни. Російські війська по населеному пункту часто запускають дрони та ракети.

Відповідне відео зʼявилось в одному з телеграм-каналів Одеси. На опублікованих кадрах помітно, що майже більшість будинків зруйновані.

На вулицях майже не видно людей. А до повномасштабного вторгнення за даними Вікіпедії, станом на 2001 рік там населення було близько 1300 осіб.

Додамо, що саме у Затоці відпочивали українці, а до 2014 року – поляки, росіяни, молдавани та білоруси. Це курортне містечко вважалося найпопулярнішим напрямком біля моря, де можна було знайти житло та відпочинок на будь-який смак та гаманець.

Готелі та бази відпочинку в Затоці та навколишніх селищах сильно піднялися в ціні, а відповідно – виріс рівень та якість відпочинку. До повномасштабного вторгнення ціни у "високий сезон" (липень-серпень) часом перевищували вартість путівки до Туреччини та Єгипту.

Однак після 24 лютого 2022 все змінилося. І зараз Затока нагадує місто-примару. Нечисленні фото та відео, які з'являються в інтернеті, навіюють порівняння зі спорожнілою Прип'яттю.

У селищі вже третій рік немає ні власників кафе, ні туристів. Навіть місцеві жителі, які мають власні дачі та будинки для відпочинку, які раніше здавались в оренду, не ризикують з'являтися в Затоці.

Усі пляжі закриті з початку війни – акваторія моря вся замінована, щоб не допустити висадки ворожих військ на узбережжя. А снаряди, що пускали з російських кораблів, досі дрейфують у Чорному морі.

Український Покровськ Донецької області, який зовсім скоро закриють на в'їзд та виїзд, відвідав кореспондент "Телеграфу". Він показав, як виглядає місто за 6 км від лінії зіткнення окупантів та воїнів ЗСУ.