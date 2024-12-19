Вночі працюй, вдень відпочивай: у Буковелі шукають співробітників на хорошу зарплату з житлом і харчуванням

Умови роботи на сезонну роботу доволі хороші

На гірськолижному курорті Буковель, де нещодавно відрився сезон, є непогані пропозиції для обслуговуючого персоналу, який працює посезонно. Наприклад, нещодавно у містечку відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. А тепер пропонують роботу кухаря.

Досвід роботи від одного року, працювати в умовах великого обсягу роботи, бути уважним до деталей. Такі вимоги висунув роботодавець на сайті з пошуку робити.

У вакансії вказується, що це сімейний ресторан в центрі курорту Буковель. Вони шукають кухаря в свою команду для роботи в нічну зміну.

Заклад пропонує комфортний графік роботи, а саме: тиждень через тиждень, два тижні через два, або 5 робочих і 2 вихідних.

Окрім цього, безкоштовне проживання та харчування на території курорту. А також знижки для відпочинку для робочого та членів сімʼї. Що стосується зарплати, то суму роботодавець не вказав. Водночас у вакансії йдеться про те, що вона буде вищою за середню на ринку (вище 22,5 тис. грн за даними тематичних ресурсів).

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує обід у Буковелі.