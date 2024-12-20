Працівниця міністерства поцупила гаманець колеги в Києві? Подробиці дивного інциденту

Пограбування нібито сталось під час обідньої перерви

У п'ятницю, 20 грудня, з'явились інформація, що у помічниці заступника одного з міністрів у супермаркеті вкрали гаманець. І злодійкою нібито виявилась жіночка з іншого міністерства.

Про це пише відома модель із Дніпра, інженерка шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова. "Телеграф" наразі намагається з'ясувати усі подробиці інциденту.

Мінюкова каже, що інцидент, ймовірно, стався 20 грудня під час обідньої перерви. Тоді одна з помічниць заступника міністра пішла у супермаркет, де у неї поцупили гаманець.

"І не просто гаманець, а такий собі "ключ до царства" – пропуск до міністерства і ще купа інших важливих речей", — каже жінка.

Вона додає, що далі під час перегляду камер відеоспостереження виявилось, що крадійка — жінка. Проте не пересічна перехожа, а також працівниця міністерства.

"І не просто з міністерства, а з керівництва апарату! Далі – більше: поліція, поняті, сором і кіпіш на все міністерство. Здається, з зарплатами в держслужбовців зараз дійсно зовсім біда. Щіпачі якісь, їй Богу", — каже пані Анна.

Додамо, що, за словами Мінюкової, пограбували нібито помічницю заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію ще не підтвердили, але "Телеграф" з'ясовує питання.

Водночас українців у мережі ймовірне пограбування потішило та викликало чимало питань.

Нагадаємо, що нещодавно експрезидент України Петро Порошенко в Раді послав депутата від "Слуги народу".

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