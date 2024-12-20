Сотрудница министерства украла кошелек коллеги в Киеве? Подробности странного инцидента

Ограбление якобы произошло во время обеденного перерыва

В пятницу, 20 декабря, появилась информация, что у помощницы заместителя одного из министров в супермаркете украли кошелек. И воровкой якобы оказалась женщина из другого министерства.

Об этом пишет известная модель из Днепра, инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова. "Телеграф" пытается выяснить все подробности инцидента.

Минюкова говорит, что инцидент, вероятно, произошел 20 декабря во время обеденного перерыва. Тогда одна из помощниц замминистра пошла в супермаркет, где у нее украли кошелек.

"И не просто кошелек, а этакий "ключ к царству" — пропуск в министерство и еще кучу других важных вещей", — говорит женщина.

Она добавляет, что во время просмотра камер видеонаблюдения оказалось, что воровка — женщина. Однако не рядовая прохожая, а также работница министерства.

"И не просто из министерства, а из руководства аппарата! Дальше – больше: полиция, понятые, стыд и кипишь на все министерство. Кажется, с зарплатами у госслужащих сейчас действительно совсем беда. Щипачки какие-то, ей Богу", — говорит Анна.

Добавим, что, по словам Минюковой, якобы ограбили помощницу заместителя министра развития общин и территорий Украины Наталии Козловской.

Отметим, что официально эту информацию еще не подтвердили, но "Телеграф" выясняет вопрос.

В то же время украинцев в сети вероятное ограбление порадовало и вызвало немало вопросов.

Напомним, что недавно экс-президент Украины Петр Порошенко в Раде послал депутата от "Слуги народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем будут заменять скандальные МСЭК. В Минздраве уже рассказали об изменениях в рамках реформы.