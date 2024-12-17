Чим будуть заміняти скандальні МСЕК: в МОЗ розповіли про зміни у рамках реформи

Заклади по всій Україні було обрано такі, які є максимально доступними та відповідають сучасним стандартам

В Україні повним ходом просувається реформа, яка покликана замінити скандально відомі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які стали широким полем для масштабних зловживань. Зокрема, вже визначено перелік закладів з експертними командами, які замінять МСЕК.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Зазначається, що заклади по всій Україні було обрано такі, які є максимально доступними та відповідають сучасним стандартам.

"Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг", – сказано у повідомленні.

Що ще змінилося:

МОЗ створив 1348 експертних команд з 4300 лікарів різних спеціалізацій. Це в три рази більше у порівнянні з попередньою системою МСЕК.

Команди відтепер формуються за спеціалізаціями лікарів (хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо).

МОЗ визначив перелік лікарів, які будуть працювати у Центрі оцінювання функціонального стану особи. Їхнім завданням стане експертна підтримка та перегляд рішень у разі оскарження пацієнтом.

"Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ, а список лікарів та контактні дані публікуються на інформаційних ресурсах лікарень", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. На його думку, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проєктом закону пропонується з 1 січня 2025 року замінити МСЕК командами лікарів-практиків.