У берегов Крыма подал сигнал SOS корабль, который вывозил краденое зерно из Украины

Данное судно было причастно к краже Россией зерна из Украины

В пятницу, 20 декабря, в Черном море возле временно оккупированного Крыма и Таманского полуострова подало сигнал бедствие судно "Gam Express", которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау.

Об этом сообщила в Telegram Южная транспортная прокуратура России. В ведомстве заявили, что "ситуация находится под контролем".

В то же время российские Telegram-каналы сообщили о том, что на борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта. По предварительным данным, у этих людей нет продуктов и воды, а зарплату в последний раз они якобы получали еще в августе.

Грузовое судно GAM Express ранее было замечено в краже зерна со временно оккупированных территорий Украины. По данным расследования, проведенного проектом SeaKrime и объединением Kiborg, корабль вывозил из оккупированной Феодосии многотонную партию семян подсолнечника.

Это зерно было украдено из Мелитополя Запорожской области, после чего направилось в турецкий порт Самсун. Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews внесли данное судно в "черный список" кораблей, которые были замечены на оккупированной территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года в России танкер с нефтью врезался в железнодорожный мост и застрял.