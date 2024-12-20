"Це війна". Путін радикально висловився про "русскій мір"

Громадяни Росії закликають владу не "церемонитися" з Україною та Заходом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сьогодні проти так званого "русского міра" йде війна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Під час зустрічі з федеральними та регіональними чиновниками Путін заявив, що "русскому міру" оголошено війну.

"Виступали колеги з Думи, говорили про те, що русскому міру оголошено війну. Так воно і є", — сказав Путін у рамках засідання Держради з питань підтримки сімей у РФ.

Російські користувачі Інтернету не приховували своїх емоцій. Багато хто з них закликав "стерти з лиця Землі" Україну та Захід, інші заявляли, що росіяни, нібито, "турбуються про мирних".

"Як грім серед ясного неба", "Настав час змінювати статус СВО, схоже сьогодні щось почнеться", "Швидше за все, ядерка полетить", "Починаємо чи поки ні?", "Невже прокинувся?", "Три роки доходило до нього !", "США і НАТО подавляться, а Росію не перемогти!", — так росіяни знову виявили своє справжнє обличчя після слів Путіна.

Водночас один із користувачів написав, що батько його знайомого нібито працює з Путіним.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто боятись Путіну стати наступним після ліквідації Кириллова.