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Польські фермери назвали умови для зняття блокади кордону України

Автор
Андрій Мулько
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Протести на кордоні
Протести на кордоні. Фото rmf24.pl

Протестувальники мають дві вимоги

Польський уряд зробить пропозицію фермерам, які блокують пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною. З ними у неділю зустрінеться міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський.

Співорганізатор блокади Роман Кондров розповів, що фермери протестують з двох причин, пише RMF24. Перша – невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга причина протесту – занепокоєння, пов’язане з підписанням угоди про вільну торгівлю Європейського Союзу з країнами Меркосур Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай – Ред.). За словами, Кондрова, фермери хочуть натиснути на уряд, щоб не допустити цієї домовленості.

У п'ятницю Секерський заявив, що його міністерство виступає проти угоди з країнами Меркосур. Він додав, що Польща разом із Францією блокуватимуть допуск на ринок ЄС харчових продуктів, які не відповідають стандартам безпеки Євросоюзу. Міністр також повідомив, що зараз його міністерство спільно з Міністерством розвитку і технологій готують позицію з цього приводу, яку має ухвалити Рада міністрів у вівторок.

Зазначається, що переговори з міністром можуть припинити блокування, якщо Секерський матиме конкретну пропозицію для фермерів. Як каже Кондров, йдеться не про готову до підписання угоду, а про добру волю міністра сільського господарства.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери почали акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика — Шегині" на кордоні України. Блокування кордону триватиме 48 годин з можливим продовженням.

На початку жовтня польські фермери анонсували акції протесту на кордоні. Вони заявляли, що протести можуть тривати до кінця 2024 року.

Теги:
#Польща #Кордон #Блокада