Россияне могли продвинуться на Донбассе еще больше: до Днепропетровщины считаны километры (карта)
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Речь идет по трем направлениям
В среду 25 декабря появилась обновленная карта боевых действий. Россияне могли оккупировать два населенных пункта в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState. Как отметили аналитики, враг оккупировал Новооленовку (Краматорский район) и Сторожевое (Волновахский район), а также продвинулся возле Песчаного (Покровский район) и Нововасильевки (Покровский район).
Кроме этого, россиянам до выхода на админграницу Днепропетровской области осталось около 7 км.
Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Курахово, где российские подразделения пытаются продвигаться вперед в городской застройке. Украинские военные были вынуждены оставить отдельные позиции под Кураховым из-за значительного давления российских сил, продолжающих накапливать резервы для дальнейших атак. Об этом сообщили в ОСУО "Хортица".
Ранее "Телеграф" писал, что российские войска пытаются захватить плацдарм на правом берегу Днепра.