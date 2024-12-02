"Хезболла" порушила перемир’я та обстріляла Ізраїль
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Снаряди потрапили відкритою місцевістю, постраждалих немає
У понеділок, 2 грудня, перемир’я між Ізраїлем та Ліваном було порушено. Радикальне шиїтське угруповання "Хезболла" обстріляло ізраїльську територію.
Про це повідомив The Times of Israel. За даними ізраїльських ЗМІ, бойовики "Хезболли" випустили дві мінометні міни в районі гори Дов на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.
Це вперше, коли з моменту укладання перемир’я 27 листопада територія Ізраїлю зазнала атаки з території Лівану.
Повідомляється, що постраждалих в результаті атаки не було, оскільки міни впали на відкритій місцевості.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав сьогоднішню атаку порушенням режиму припинення вогню. Він також пообіцяв, що Ізраїль дасть відповідь на удар.
"Ми маємо намір продовжувати дотримуватися режиму припинення вогню і реагувати на будь-яке порушення з боку Хезболли, як незначне, так і серйозне", — заявив політик.
Нагадаємо, влада Ізраїлю оголосила про перемир’я з ліванським радикальним рухом "Хезболла" — воно набуло чинності 27 листопада.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Газа.