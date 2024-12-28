Насколько большим должен быть темп поставок оружия, чтобы сбить наступление РФ (видео)

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Для того чтобы сбить темп российских штурмов партнеры Украины должны поставлять нам вооружение настолько быстро, что такого в современной военной логистике еще не было. Главное — что вся обещанная помощь уже подготовлена и лишь ждет "зеленого свистка".

Об этом в эксклюзивному комментарии "Телеграфу" заявил военный эксперт Сергей Братчук. По его словам, главное в этом вопросе — это боеприпасы , артиллерийские системы и HIMARS.

При этом Братчук подчеркнул, что на сегодняшний день у ВСУ есть достаточное количество снарядов. Однако даже при этом их следует экономить, так как выстрелы должны быть точными.

"Ударов хочется точных. И поэтому просто тратить снаряды, чтобы "шмальнуть" — так никто не делает. И сказать, что у нас на сегодняшний день нет этих снарядов я не могу", — подчеркнул эксперт.

Также Братчук подчеркнул, что вся военная помощь Украине должна быть комплексной. К примеру, если поставляется танк, то он должен быть с БК. В противном случае — это не имеет никакого смысла.

"Очень важно, чтобы те, кто сменит администрацию Байдена понимали, что и как необходимо делать. И сложная ситуация на фронте возникла в том числе и потому, что союзники не выполняли данные ими обещания", — резюмировал эксперт.

Напомним, что администрация президента США Джозефа Байдена немного более, чем за месяц до своего ухода из Белого дома, избрала другую стратегию поставки вооружения Украине. Теперь поставки максимально ускорены с целью предоставить Украине больше сил до 20 января 2025 года.

Усилия Белого дома имеют резкий контраст с политикой, исповедуемой будущей администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. В окружении Трампа слишком много персон, которые негативно относятся к Украине, а сам Трамп недавно раскритиковал разрешение на удары американским вооружением по российской территории, приведя смехотворные аргументы.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.