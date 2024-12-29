Гуменюк знову з’явилася на публіці після скандалу, але вже на новій посаді: що відомо

Офіційної інформації про призначення немає

Колишній речник Сил оборони Наталія Гуменюк знову з’явилася в інформпросторі. Вона давала коментар журналістам і була представлена на новій посаді.

Про це повідомляє Новини.LIVE. Там зазначили, що на телеканалі "Ми — Україна" в одному з сюжетів Гуменюк виступила як представник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ.

Так, у сюжеті телемарафону вийшов сюжет про реабілітаційний центр у Карпатах для захисників та їхніх сімей. Наталія Гуменюк коментувала його роботу, зазначивши, що ініціативу реалізовано завдяки підтримці великого бізнесу.

"Відновлення тут було поставлене саме на акцент сімейний, спілкування з сім’єю військовослужбовця, який давно не бачився, і занурення в громадянський соціум для того, щоб була соціалізація військових, які тривалий час проводять в умовах бойових дій і втрачають певний зв’язок з цивільним життям", — сказала Гуменюк. .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 квітня на сайті Інституту масової інформації було опубліковано заяву, в якій понад сотню медійників закликають замінити Наталю Гуменюк більш компетентною людиною. Вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини у її зоні відповідальності та вимагають забезпечити доступ до районів Херсона.

Наталю Гуменюк невдовзі звільнили від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня. Потім вона стала заступником начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". Але пробула там добу.