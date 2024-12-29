Гуменюк снова появилась на публике после скандала, но уже в новой должности: что известно

Официальной информации о назначении нет

Бывший спикер Сил обороны Наталья Гуменюк снова появилась в информпространстве. Она давала комментарий журналистам и была представлена в новой должности.

Об этом сообщает Новини.LIVE. Там отметили, что на телеканале "Мы — Украина" в одном из сюжетов Гуменюк выступила как представитель Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ. При этом, официальной информации о назначении не было.

Так, в сюжете телемарафона вышел сюжет о реабилитационном центре в Карпатах для защитников и их семей. Наталья Гуменюк комментировала его работу, отметив, что инициатива реализована благодаря поддержке крупного бизнеса.

"Восстановление здесь было поставлено именно на акцент семейный, общение с семьей давно не видевшегося военнослужащего и погружение в гражданский социум для того, чтобы была социализация военных, которые долгое время проводят в условиях боевых действий и теряют определенную связь с гражданской жизнью", — сказала Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 апреля на сайте Института массовой информации было опубликовано заявление, в котором более сотни медийщиков призывают заменить Наталью Гуменюк более компетентным человеком. Они утверждают, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.

Наталью Гуменюк вскоре освободили от руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга. Затем она стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". Но пробыла там сутки.