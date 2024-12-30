Какие регионы Украины засыплет снегом: прогноз погоды на 30 декабря

В некоторых регионах ожидаются осадки

В Украину медленно, но верно идет похолодание, которое должно усилится в январе. Впрочем, последние дни 2024 года обещают быть не сильно холодными.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте погодного радара Ventusky. Согласно его данным, средняя температура воздуха в Украине 30 декабря будет держаться на уровне -1….+1 градус по Цельсию:

На западе страны — 0…+2;

На востоке — -1;

На севере — 0;

На юге — до +3.

В Киеве — +1.

Кроме того, в ряде регионов ожидаются небольшие осадки в виде снега: в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли ждать на Новый год снега.

Также мы сообщали о том, что начало 2025 года принесет аномально холодную погоду, которая накроет северо-западную часть Европы. Это связано с тем, что гренландский холод пойдет на более низкие широты. Наиболее ощутимым он будет в западных областях Украины. Однако похолодание продлится не слишком долго. В этот период прогнозируется изменение ветра на западный и поступление более влажных и теплых воздушных масс из Северной Атлантики вглубь Европы.