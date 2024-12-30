Три постріли в ціль одночасно. Чеська САУ DITA вміє бити окупантів у особливому режимі (відео)

Автоматизація на найвищому рівні

Зробити три постріли, наче із різних гармат, але все — силами однієї САУ. Це може сучасна самохідна артилерійська установка DITA калібру 155-мм. Вона нещодавно стала на озброєння 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Про особливості цієї гармати розповів її командир "Ворзель". Ця САУ використовується на Торецькому напрямку. Зазначимо, що гаубиця чеської компанії Excalibur Army — найсучасніша, її розробили в 2019 році. Ця артилерійська система відрізняється високим рівнем автоматизації.

"Коли я виходжу на роботу, наприклад, я одразу вводжу дані про погоду, можу вибрати заздалегідь визначену вогневу позицію, вибрати ціль і все розрахувати. У мене вже буде повністю підготовлена моя робоча та вогнева місія. Балістичний комп'ютер сам розраховує дальність до цілі, виходячи з типу боєприпасів і пороху. Він розраховує кути, приціли — сам розраховує і сам прицілюється. Тобто вам не потрібно керувати стволом, а він сам все націлює. Заряджання теж автоматичне", — розповідає "Ворзель".

Автоматика налаштована так, щоб оператор не пропустив кроки та нічого не пошкодив у САУ DITA. Однак, якщо електроніка відмовить — більшість дій можна викорнати вручну. Ще одна важлива особливість — можливість зробити три постріли різними способами, щоб вони одночасно влучили в ціль у режимі MRSI.

"Гармата сама розраховує кути для цілі, тому вона може зробити один мінометний постріл, використати інший порох, зробити постріл з іншим прицілом і зробити ще один постріл з іншим прицілом. В результаті виходить різна швидкість підльоту боєприпасів, наприклад, перший буде летіти 120 секунд, другий — 30 секунд, третій — 60 секунд. САУ розраховує це таким чином і робить затримку між пострілами, щоб всі вони прилетіли в одну і ту ж секунду, в одну і ту ж точку", — каже командир.

Характеристики САУ DITA

Вага — 29 тонн

Максимальна швидкість (по дорозі) — 90 км/год

Максимальна швидкість (по бездоріжжю) — 25 км/год

Озброєння та вогневі можливості — 155-мм гармата L45 стандарту НАТО , яка може досягати максимальної дальності стрільби до 39 км, використовуючи осколково-фугасні базові снаряди

Максимальна скорострільність — 6 пострілів на хвилину

Постійна скорострільність — 5 пострілів на хвилину

Різноманітні режими стрільби, включаючи одиночну стрільбу, швидкісну стрільбу, запрограмовану та MRSI.

Раніше "Телеграф" розповідав про враження артилеристів від української САУ "Богдана". Вони з "Дітою" майже ровесниці, проте мають ряд відмінностей.