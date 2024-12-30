Три выстрела в цель одновременно. Чешская САУ DITA умеет бить оккупантов в особом режиме (видео)

Автоматизация на самом высоком уровне

Сделать три выстрела, словно из разных пушек, но все силами одной САУ. Это может быть современная самоходная артиллерийская установка DITA калибра 155-мм. Она недавно стала на вооружение 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об особенностях этой пушки рассказал ее командир "Ворзель". Эта САУ используется на Торецком направлении. Отметим, что гаубица чешской компании Excalibur Army – самая современная, ее разработали в 2019 году. Эта артиллерийская система отличается высоким уровнем автоматизации.

"Когда я выхожу на работу, например, я сразу ввожу данные о погоде, могу выбрать заранее определенную огневую позицию, выбрать цель и все рассчитать. У меня уже будет полностью подготовлена моя рабочая и огневая миссия. Баллистический компьютер сам рассчитывает дальность до цели, исходя из типа боеприпасов и пороха. Он рассчитывает углы, прицелы — сам рассчитывает и сам прицеливается. То есть вам не нужно управлять стволом, а он сам все нацеливает. Заряжание тоже автоматическое", — рассказывает "Ворзель".

Автоматика сконфигурирована так, чтобы оператор не пропустил шаги и ничего не повредил в САУ DITA. Однако, если электроника откажет, большинство действий можно исправить вручную. Еще одна важная особенность – возможность произвести три выстрела разными способами, чтобы они одновременно попали в цель в режиме MRSI.

"Пушка сама рассчитывает углы для цели, поэтому она может произвести один минометный выстрел, использовать другой порох, произвести выстрел с другим прицелом и произвести еще один выстрел с другим прицелом. В результате получается разная скорость подлета боеприпасов, например, первый будет лететь 120 секунд, второй – 30 секунд, третий – 60 секунд. чтобы все они прилетели в одну и ту же секунду, в одну и ту же точку", — говорит командир.

Характеристики САУ DITA

Вес — 29 тонн

Максимальная скорость (по дороге) – 90 км/ч

Максимальная скорость (по бездорожью) – 25 км/ч

Вооружение и огневые возможности – 155-мм пушка L45 стандарта НАТО, которая может достигать максимальной дальности стрельбы до 39 км, используя осколочно-фугасные базовые снаряды.

Максимальная скорострельность – 6 выстрелов в минуту

Постоянная скорострельность – 5 выстрелов в минуту

Различные режимы стрельбы, включая одиночную стрельбу, скоростную стрельбу, запрограммированную и MRSI.

Ранее "Телеграф" рассказывал о впечатлениях артиллеристов от украинской САУ "Богдана". Они с "Детой" почти ровесницы, однако имеют ряд отличий.