Укр

Три выстрела в цель одновременно. Чешская САУ DITA умеет бить оккупантов в особом режиме (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
155-мм самоходная гаубица DITA Новость обновлена 30 декабря 2024, 10:04
155-мм самоходная гаубица DITA. Фото czdefence.com

Автоматизация на самом высоком уровне

Сделать три выстрела, словно из разных пушек, но все силами одной САУ. Это может быть современная самоходная артиллерийская установка DITA калибра 155-мм. Она недавно стала на вооружение 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об особенностях этой пушки рассказал ее командир "Ворзель". Эта САУ используется на Торецком направлении. Отметим, что гаубица чешской компании Excalibur Army – самая современная, ее разработали в 2019 году. Эта артиллерийская система отличается высоким уровнем автоматизации.

"Когда я выхожу на работу, например, я сразу ввожу данные о погоде, могу выбрать заранее определенную огневую позицию, выбрать цель и все рассчитать. У меня уже будет полностью подготовлена моя рабочая и огневая миссия. Баллистический компьютер сам рассчитывает дальность до цели, исходя из типа боеприпасов и пороха. Он рассчитывает углы, прицелы — сам рассчитывает и сам прицеливается. То есть вам не нужно управлять стволом, а он сам все нацеливает. Заряжание тоже автоматическое", — рассказывает "Ворзель".

Автоматика сконфигурирована так, чтобы оператор не пропустил шаги и ничего не повредил в САУ DITA. Однако, если электроника откажет, большинство действий можно исправить вручную. Еще одна важная особенность – возможность произвести три выстрела разными способами, чтобы они одновременно попали в цель в режиме MRSI.

"Пушка сама рассчитывает углы для цели, поэтому она может произвести один минометный выстрел, использовать другой порох, произвести выстрел с другим прицелом и произвести еще один выстрел с другим прицелом. В результате получается разная скорость подлета боеприпасов, например, первый будет лететь 120 секунд, второй – 30 секунд, третий – 60 секунд. чтобы все они прилетели в одну и ту же секунду, в одну и ту же точку", — говорит командир.

Характеристики САУ DITA

  • Вес — 29 тонн
  • Максимальная скорость (по дороге) – 90 км/ч
  • Максимальная скорость (по бездорожью) – 25 км/ч
  • Вооружение и огневые возможности – 155-мм пушка L45 стандарта НАТО, которая может достигать максимальной дальности стрельбы до 39 км, используя осколочно-фугасные базовые снаряды.
  • Максимальная скорострельность – 6 выстрелов в минуту
  • Постоянная скорострельность – 5 выстрелов в минуту
  • Различные режимы стрельбы, включая одиночную стрельбу, скоростную стрельбу, запрограммированную и MRSI.

Ранее "Телеграф" рассказывал о впечатлениях артиллеристов от украинской САУ "Богдана". Они с "Детой" почти ровесницы, однако имеют ряд отличий.

Теги:
#Оружие