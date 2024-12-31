"Психологічний трюк": політтехнолог пояснив слова Залужного про ворожку та війну

Генерал згадав про містичний епізод свого життя

Слова колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного про те, як ворожка попередила його про війну задовго до її початку, можуть бути правдою. У своїй книжці ексголовком зазначив, що ця історія сталася з ним 25 років тому.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів український політолог Олексій Голобуцький. Він не вважає цей епізод головним у книзі.

"Можливо, так і було, що якась ворожка йому так і наворожила. Це елементарний психологічний трюк з погляду ворожок. Вони бачать, що перед ними військовий… Що буде війна… ну це взагалі ні про що слова. Що він буде найголовнішим… ну от він і дав їй 10 гривень за те, що вона йому таке сказала. Вона таке могла казати 100 чи 200 разів у своєму житті", — сказав Голобуцький

Водночас експерт припустив, що цю історію могли вигадати піарники Залужного. Проте у цьому Голобуцький не бачить нічого особливо поганого.

"Якщо це брехня, вона не несе шкоди. Там (у книжці. – Ред.) є теми, що можуть бути дуже шкідливими, якщо вони виявляться брехнею", — наголосив політолог.

Нагадаємо, у своїй новій книжці "Моя війна", яка була видана наприкінці грудня, Залужний розповів, що майбутнє йому напророчила попутниця у поїзді, коли він їхав з іншими курсантами у плацкартному вагоні з Одеси до Новограда-Волинського (нині Звягель).

Він пише, що не вірив у передбачення, які вона розповідала іншим курсантам, і хотів відмовитися. Однак жінка сама підсіла до нього. Після погляду в очі ворожки та відповіла йому: "Ні. Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач". З цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл, каже він.

На питання Залужного, чому ж вона відмовила, жінка пояснила: "Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший".

У книзі Залужний також розповів, як у трирічному віці він отруївся ртуттю. Він випадково розбив градусник та проковтнув ртуть.