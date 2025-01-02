Самый сложный для энергетики: Галущенко объяснил, что тяжелее всего было в 2024 году

Но он назвал лучшую защиту

Прошлый год стал самым сложным для энергосистем Украины с начала полномасштабной войны. В 2024 году враг начал обстрелы еще с марта месяца.

Об этом рассказывает глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. Он об этом говорил в эфире телемарафона.

"Это действительно был самый сложный год (2024-й, — ред.). Потому что если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, — ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024 году намного заранее, с марта месяца», — заявил Галущенко.

По словам главы ведомства, разрушения в результате ударов по энергетике были очень велики и в целом гораздо больше, чем в предыдущие годы. В частности, изменился характер ударов, сложность и оружие, которое использует враг.

Герман Галущенко говорит, что системы ПВО — лучшая защита энергетики. Украина постоянно работает над этим.

Глава Минэнерго отметил, что с такими вызовами по энергетике и вообще ПВО не сталкивалась ни одна страна мира.

"При таком уровне атак, когда может лететь 250-300 средств поражения… Если мы сможем обеспечить защиту неба хотя бы до 90%, это позволит защитить не только энергетическую инфраструктуру, но и города и наших людей. Без этого нам будет сложно" , – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине отключения света, вызванные российскими ударами по объектам энергетики, будут происходить от двух до трех лет.